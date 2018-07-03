Alanya'da ASMEK'e büyük ilgi

ANTALYA, () - Büyükşehir Belediyesi Antalya Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (ASMEK), Alanya'da farklı branşlarda 3 bin 124 kursiyere eğitim verdi.

ASMEK verdiği mesleki eğitimle her yıl binlerce kursiyere yeni iş kapılarını aralıyor. Alanya'da 3'üncü yılını geride bırakan ASMEK'ten, 2017- 2018 Eğitim Öğretim yılında 1300 kursiyer faydalandı. 3 yılda ise kursiyer sayısı 3 bin 124'e ulaştı. Anneler kursta iken çocukları da unutulmadı. ASMEK içerisindeki kreşte 3-6 yaş arası 74 çocuğa okul öncesi eğitim verildi.

KURSİYERLERE EK GELİR

15 yaş üstü her bireyin faydalanabileceği yüzlerce branşı bünyesinde barındıran ASMEK ile binlerce vatandaş da iş sahibi oldu. Özellikle ev kadınlarının büyük ilgi gösterdiği ücretsiz kurslar sonrası başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı iş ve meslek belgeleri veriliyor. Bu sayede kursları tamamlayan vatandaşlar hem hobi ediniyor hem de yeni iş fırsatlarının kapılarını aralıyor. Yapılan el emeği göz nuru ürünler ise ilçede düzenlenen kültür ve sanat şenliklerinde sergilenerek, kursiyerlere ek gelir sağlıyor. Alanya ASMEK'te 2018-2019 Eğitim ve Öğretim yılı eylül ayında başlayacak.

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