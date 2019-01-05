Alanya Belediyesi'nden bez torba

ALANYA, () - ALANYA Belediyesi tarafından pazar yerleri ve zincir marketlerin önlerinde dağıtılmak üzere "Dönüştürüyorum Alanya'mı Seviyorum" sloganıyla bez torba yaptırıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yapılan düzenleme kapsamında 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik alışveriş poşetlerinin tüm satış noktalarından ücretli olarak temin edilecek olmasından dolayı Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in emriyle vatandaşlara dağıtılması için bez torba yaptırıldı. 400 yılda doğaya karışabilen poşetlerin yerine dönüşümü kolay ve pratik olan, bez torbalara geçilmesine destek olmak için Alanya Belediyesi olarak bez torba yaptırdı. Alanya Belediyesi farkındalık yaratmak için pazartesiden itibaren pazar yerleri ve zincir marketlerin önlerinde bez torbaların dağıtımına başlayacak. "Dönüştürüyorum Alanya'mı Seviyorum" sloganıyla yolan çıkan Alanya Belediyesi bez torbaların üzerine de bu sloganı bastırdı.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya Belediyesi Sosyal Belediyecilik alanında emin adımlarla ilerlemekte. Şikayet eden değil, çözüm üreten bir belediye olarak doğamızı ve çevremizi korumak için başlatılan bu uygulamanın arkasındayız. Desteğimizi göstermek için bu şekilde bir çalışma başlattık. Yararlı her çalışmanın arkasındayız elimizden gelen bütün desteği vereceğiz. Her şey gelecek nesiller için" dedi.

FOTOĞRAFLI