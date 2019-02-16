Alan Başkanlığı personeline, 'İnsan Kaynağı Gelişimi' eğitimi verildi

ÇANAKKALE Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı personeline, 'İnsan Kaynağı Gelişimi' konulu eğitim verildi.

Hacetepe Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Aytaç Açıkalın tarafından, Alan Başkanlığı'nın tüm personeline yönelik düzenlenen, 'İnsan Kaynağı Gelişimi' konulu eğitime, Tarihi Alan Başkan Yardımcısı Zülküf Memiş'te katıldı.

Eğitim'de, “ÇATAB ve ben; Biz, ben, arkadaşlarım, amirlerim; Beni tanıyor musun? Seni görüyorum, dinliyorum, seviyorum, Beni anlıyor musun? Daha iyiye daha güzele” adlı başlıklı konuları yer aldı. Eğitim sırasında takım olmak, iletişim, çatışma yönetimi, insan kaynağının yönetimi ve geliştirilmesi konuları karşılıklı soru-cevap yöntemiyle gerçekleştirildi.

'İnsan Kaynağı Gelişimi' konulu eğitimiyle, Alan Başkanlığı personelinin hedef ve görevlerde etkililiği ile verimliliğin arttırılması hedefleniyor.

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