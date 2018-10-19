Alaittin Eraslan Tiyatro Günleri başlıyor

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, genç yaşta yaşamını yitiren tiyatrocu Alaittin Eraslan adına bu yıl üçüncüsü düzenlenen tiyatro günlerinde, 2 oyunu İzmirli sanatseverlerle buluşturacak. 21 Ekim ve 8 Kasım'da İsmet İnönü Sanat Merkezi'nde sahnelenecek oyunlar ücretsiz olarak izlenebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin özel tiyatro tarihinde önemli bir yeri olan ve 2013 yılında yakalandığı hastalığın pençesinde yaşamını yitiren Alaittin Eraslan anısına düzenlenen tiyatro günlerine iki güzel oyunla katılıyor. Eraslan'ın kurduğu AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından bu yıl 3. kez düzenlenen Alaittin Eraslan Tiyatro Günleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin evsahipliğindeki 'Sanat' oyunu ile başlıyor. Ünlü Fransız yazar Yasmina Reza'nın yazdığı oyun, 21 Ekim Pazar günü saat 18.00'de İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde ücretsiz olarak sahnelenecek. Oyunda Türk tiyatrosunun üç usta ismi, Cihan Ünal, Can Gürzap ve Mutlu Güney sahne alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 9 Kasım Cuma Günü ise İzmirli sanatseverleri, meddahlık kültürünün son temsilcilerinden, usta oyuncu Mehmet Esen'in 'Meddah' isimli tek kişilik gösterisiyle buluşturacak. İsmet İnönü Sanat Merkezi'ndeki ücretsiz gösterim saat 20.30'da başlayacak.

USTALAR GEÇİDİ

Tiyatro emekçisi Alaittin Eraslan anısına 21 Ekim-18 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek tiyatro günlerinde Genco Erkal, Rutkay Aziz, Haluk Bilginer, Zuhal Olcay, Sumru Yavrucuk ve Mert Fırat gibi usta isimlerin yanı sıra, Türk tiyatronun önemli toplulukları da seyirci karşısına çıkacak. Oyunlar İsmet İnönü Sanat Merkezi, İzmir Sanat, Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyarosu ve Tepekule Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

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