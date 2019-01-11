Aladağ’da kar festivali heyacanı

Malik GÖDELİNER/ALADAĞ (Adana), () - ADANA'nın Aladağ ilçesinde 27 Ocak'da 2’nci Aladağ Kardan Adam Festivali heyacanı yaşanacak.

Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü’nün (PRODOSS) düzenlediği festival, Aladağ Belediyesi'nin de destekleriyle Meydan Mahallesi bin 700 rakımlı Mavriyan mevkisinde gerçekleştirilecek. Festivalde en iyi kardan adam yarışması düzenlenecek, karda doğa yürüyüşü etkinliği yapılacak. Alanda gözleme, sıkma, sucuk ekmek ve çay standları açılacak, ayrıca, katılımcıların müzik ve eğlence eşliğinde şenlik havasında güzel bir gün geçirmeleri sağlanacak. KAR FESTİVALİNE DAVET

Aladağ Kar Festivalini düzenleyen PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Ulaşımın kolay ve kısa sürede olması nedeniyle Aladağ’da, karda sucuk ekmek ve kar eğlencesi gibi kar etkinliklerine ilgiyi duyan herkese güzel bir şenlik hazırlanıyor. Aladağ Belediyesi katkıları ile her detay düşünülerek birçok aktiviteyi içinde barındıran bir organizasyon düzenleyerek kentimize de bir şenlik kazandırmaya çalışacağız" dedi.

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