Aladağ muhtarlarından Başkan Sözlü’ye ziyaret 

ADANA,()- ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, kendisini ziyaret eden Aladağ ilçe mahalle muhtarlarını makamında ağırladı.

MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un da katıldığı ziyarette Başkan Sözlü, Toroslarda yaşayan insanların yaşadıkları yerde refah toplumunun bir parçası olmasının önemine değinerek "Toroslarda yaşayan hemşerilerimiz buralarda var olmalı ki yarın devlet bu coğrafyada terörle mücadele etmesin" dedi. Milletvekili Ersoy da muhtarlara kadınların istihdamı noktasında planladıkları arıcılıkla ilgili proje hazırladıklarını, Başkan Sözlü ile birlikte uygulayacaklarını belirtti.

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