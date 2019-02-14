Aladağ'da yağmur altında doğa yürüyüşü

Malik GÖDELİNER/ALADAĞ(Adana), () - ADANALI doğa tutkunları yağmur altında doğa yürüyüşü yaptı.

Profesyonel Doğa ve Su Sporları kulübü (PRODOSS) tarafından Aladağ ilçesinde düzenlenen 12 kilometrelik doğa yürüyüşüne yağmurluk giyerek katılan üyeler, orman dokusu, patika ve çamurlu parkurda 4 saat yürüdü. Tereli yaylasından başlayan doğa yürüyüşü, Ceritler yaylası sınırlarında bulunan Yedigöze'de son buldu. Yedigöze dere kenarı ve su gözelerinin bulunduğu alanda mola veren doğa tutkunları, çiseleyen yağmur altında sucuk ekmek keyfi yaşadı.

DOĞADA SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ

Yağmurla başlayıp yağmur altında biten doğa yürüyüşünde ayrıca bir doğum günü sürprizi gerçekleşti. Kulüp yönetimi ve üyeleri, Dilek Yıldız Abakhan'ın doğum gününü yaş pasta ile kutladı. Hiç beklemediği bu sürpriz karşısında duygulanan Abakhan arkadaşlarına teşekkür etti. YAĞMURDA YÜRÜMEK ETKİLİ TERAPİDİR

Yağışa rağmen etkinliğe katılan ve yürüyüşü tamamlayan doğaseverlere teşekkür eden PRODOSS Kulüp Başkanı Mehmet Yakut, "Yağmurun sesi, toprağın kokusu ve doğa bütünleşince, yürümek, yağmuru yüzünüzde hissetmek huzur bulmanın kolay bir yolu sayılabilir. Bizde yağmur altında doğa da yürüyüş yapmanın tarif edilmez zevkini, Yedigöze ile Kocayazı şelalesinin muhteşem doğasında güzel bir gün geçirmenin keyfini yaşadık. Bir yağmurluk giyip doğada yağmurda yürüyüp keyifli bir gün geçirebilirsiniz" dedi.

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