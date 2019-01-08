Alacağı için emniyet müdürlüğü binasına çıktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da motosikletiyle yaptığı kaza sonrası karşı taraftan bir miktar parasını alamadığı iddiasıyla yapımı devam eden emniyet binasının 2'nci katına çıkan A.Ş., olay yerine gelen kazaya karışan diğer kişinin 1000 lira vermesiyle binadan indi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde inşaatı devam eden Emniyet Müdürlüğü binasında meydana geldi. Motosikletiyle yaptığı kaza sonrası karşı taraftan alacağını tahsil edemediğini iddia eden A.Ş., yoldan geçerken binanın 2'nci katına çıktı. Ara bölgede olduğu için yoldan gözükmeyen A.Ş'yi çalışanlar görüp polise bilgi verdi. Kısa sürede belirtilen adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, A.Ş'yi ikna etmeye çalışırken, olay yerine kazaya karışan diğer aracın sürücüsü geldi. Yaklaşık 1 saat boyunca ikna edilmeye çalışılan A.Ş., karşı tarafın 1000 lira vermesinin ardından binadan indi. A.Ş., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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