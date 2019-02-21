Alacabel tünelinde çalışmalar yeniden başladı

Adem ÇETİN/AKSEKİ, () - AKSEKİ Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, İç Anadolu Bölgesi'ni Akdeniz'e bağlayacak Alacabel tünel inşaatını ziyaret etti. Kaymakam Nasır, geçen yıl ağustos ayında duran tünel inşaatının yeniden başlatıldığını söyledi.

Temeli 10 Ekim 2016 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından atılan 7 bin 300 metre uzunluğundaki Alacabel Tüneli'nin Akseki'nin Ceceler Mahallesi yakınlarındaki bölümünü ziyaret eden Kaymakam Muhammed Emin Nasır, yetkililerden bilgi aldı. İncelemelere İbradı Kaymakamı Abdulselam Bıçak, Gündoğmuş Kaymakamı Murat Ekinci, Akseki Cumhuriyet Savcısı İsmail Erbuğa, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mete Barakazi, emniyet ve jandarma yetkilileri de katıldı.

Kaymakam Nasır, Akseki- Seydişehir karayolunda Alacabel mevkisinde kışın yaşanan kar yağışı nedeniyle ulaşıma aksamalar meydana geldiğini aktardı. Tünel tamamlandığında rampa ve virajların ortadan kalkacağını belirten Nasır, "Hem yol kısalacak hem de vatandaşların kış aylarında yaşadığı trafik çilesini sona erdirecek ve daha güvenli şekilde yolculuk yapılacak" dedi.

Geçen yıl ağustos ayında duran tünel çalışmalarına yeniden başlandığını ve çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Nasır, "Çift tüp olarak kazı çalışmaları yaklaşık 7 bin 300 metreyi buldu. Allah yardımcıları olsun. Burada çalışan herkese kolaylıklar diliyorum. İnşallah çalışmalar bittiğinde halkımızın, ülkemizin hizmetine girecek" diye konuştu.

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