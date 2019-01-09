Alaaddin Keykubat ASM'ye ziyaret

ALANYA, () - ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Cumhuriyet Mahallesi'nin yıllardır büyük ihtiyaç duyduğu ve geçen aylarda hizmete kazandırdığı Alanya Alaaddin Keykubat Aile Sağlığı Merkezi'ni (ASM) ziyaret etti.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi'nin geçen aylarda yapımını tamamlayarak İl Sağlık Müdürlüğü'ne devrini gerçekleştirdiği Alaaddin Keykubat ASM'yi ziyaret ederek, aile hekimleriyle sohbet etti. Aile hekimleri Dr. Kenan Satır ve Dr. Taner Karadağ ile bir süre sohbet eden Başkan Yücel, merkezin mahalle sakinlerine dört dörtlük hizmet ettiğini söyledi.

Başkan Adem Murat Yücel, "Alanya Belediyesi olarak eğitime ve sağlığa ciddi yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Mahallesi nüfus yoğunluğu fazla olan bölgelerimizden. Talep üzerine yaklaşık 500 bin TL'lik yatırımla ve tamamen Alanya Belediyesi'nin tasarrufuyla bu binanın inşasını tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Alanya'mıza ve mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olsun" dedi.

BAŞKAN YÜCEL'E TEŞEKKÜR

Cumhuriyet Mahallesi'nin sakinleri, muhitin yüksek bir nüfusa sahip olmasına karşın sağlık ocağı olmayışının büyük bir eksiklik olduğunu ancak Başkan Yücel'in bu talebi hızlı şekilde yerine getirdiğini söyledi. Mahalle sakinleri, yaklaşık 500 bin TL'ye mal olan bu hizmetten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek Başkan Yücel'e teşekkür etti.

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