Akyarlar için seramik sergisi açacaklar

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 2012 yılına kadar köy iken o tarihten Muğla'nın 'Büyükşehir' olmasıyla mahalleye dönüşen Akyarlar için sergi düzenlenecek.

Bodrum Akyarlar Köyü Güzelleştirme ve Geliştirme Derneği üyeleri, Akyarlar'ın gelişmesine katkı için kolları sıvadı. Dernek üyeleri Sertuğ Dalyancıgil, Müjgan Alkım, Başak Tançgil, Yavuz Doğan'ın yaptıkları seramik ve resimler gelecek hafta sergilenecek. Dernek merkezinde 6 Temmuz günü açılacak sergi, 12 Temmuz'a kadar açık kalacak. Akyarlar yöresini korumak ve tanıtımını yapmak amacıyla faaliyetler yürüten dernek üyeleri bölge sakinlerine yönelik çeşitli sanat dallarında da kurslar düzenliyor.

BODRUM (Muğla), ()

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