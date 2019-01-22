AKYAD’da başkan Adsay, güven tazeledi

BURSA’da yaşayan Ağrılıların bir araya gelmesiyle yeni kurulan Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneğinin 1’inci Olağan Genel Kurulu, yoğun bir katılımla gerçekleşti. Tek listeyle gidilen seçimlerde kurucu başkan Atilla Adsay, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi.

Bursa’da 3 ay önce kurulan Bursa Ağrı Kültürü Yaşatma Derneğinde (AKYAD) seçim heyecanı yaşandı. Derneğin ilk olağan genel kurulunda, kurucu başkan olarak 3 aydır görevde bulunan Atilla Adsay yeniden aday oldu. Dernek binasında gerçekleşen genel kurula çok sayıda üye katıldı. Adsay’ın hazırladığı yönetim kurulu listesi oy birliği ile kabul edildi. Oylamanın ardından konuşan Başkan Atilla Adsay, “Bursa’da hem Ağrı'nın kültürünü yaşatmak, hem de Bursa merkez ve ilçelerinde yaşayan tüm Ağrılıların bir çatı altında toplanması için yoğun çaba sarf edeceğiz. Bursa’da bulunan hemşerilerimiz ekonomiye, sanayiye, eğitim hayatına, ticarete ve kent yaşamına katkı sağlıyor. Bursa’daki Ağrılıların siyaset sahnesinde de söz sahibi olabilmeleri için yeni projeler üzerinde çalışmamız devam ediyor” dedi.

Adsay'ın başkanlığındaki yönetim kurulu Selahattin Alptekin, Mehmet Çelik, Mehmet Kocabay, Cevdet ayaz, Engin Kılıçaslan, Ahmet Oruç, Recep Sevinç, Rıza Subay, Muhlis Fidan, Meddet Ekti, Fehmi Çetin, Muzaffer Kaya, Mehmet İşçimen, Umut Yılmaz, Ali ihsan Alptekin, Erdal Karadağ, Caner Adsay, İbrahim Bayram ve Mehmet Sıdık Tandır'dan oluştu.

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