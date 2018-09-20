AKUT'un Kayseri yerleşkesi açıldı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - AKUT Arama Kurtarma Derneği'nin Kayseri yerleşkesi düzenlenen törenle açıldı.

Melikgazi İlçesi Esenyurt Mahallesinde düzenlenen açılış törenine, Vali Süleyman Kamçı, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AKUT Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı, AKUT, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ve davetliler katıldı. Törende açılış konuşması yapan AKUT Arama Kurtarma Derneği Başkanı Recep Şalcı, "Özellikle son dönemde AFAD ve JAK ile işbirliği çerçevesinde iyi işler yapıyoruz. Ülkemizde inşallah afetler olmaz ve bizlere ihtiyaç duyulmaz. Biz hergün afet olacakmış gibi hazır olmamız gerekiyor. Olmaması için de dua etmemiz gerekiyor" dedi.

AKUT hakkında bilgiler veren Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, "AKUT'un Kayseri yerleşkesinin açılışı gerçekleştirmekten ve sizlerle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Gönüllük, karşılıksız yardımseverlik, güvenilirlik ve başta insan hayatı olmak üzere tüm canlıların hayatına değer vermek gibi gönüllülük hizmeti veren AKUT Kayseri ekibi 2007 yılından beri Kayseri ve civar illerde su altı arama ve kurtarma, akarsu, dağ kurtarma ve kentsel afet gibi sayısız operasyona imza atmış bir sivil toplum örgütümüzdür. En son sizlerinde yakından bildiği Yahyalı'da dağdaki dağcıyı kurtaran AKUT ekibiydi. Mahsur kalan vatandaşımıza ilk Jandarma ekibimizle birlikte AKUT ekibi ulaştı. Büyük katkıları oldu" ifadelerini kullandı. AKUT'u profesyonel gönüllü ordusu olarak nitelendiren Vali Kamçı, " AKUT İç İşleri Bakanlığımıza bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile karşılıklı protokol ile iş birliği içinde çalışmakta ve iyi eğitilmiş profesyonel bir gönüllü ordusuyla vatandaşlarımıza hizmet etmektedir. Başkanımızın da dediği gibi inşallah AFAD'a ve AKUT'a ihtiyaç duyacağımız olaylar olmaz. Ama onlar her zaman kendilerine ihtiyaç duyacak şekilde kendilerini geliştiriyor. Bu anlamda da onları kutluyorum. AKUT yer tesis eden Türk Ocakları'na ve iç teşrifatını yapan gönüllü bağışçılara da teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.