AKUT'tan kış eğitimi

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, () - AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesi Akdağ Kocayayla'da AKUT Afyonkarahisar Ekibi iki gün süren kış eğitimini gerçekleştirdi.

AKUT geçen hafta Akdağ Kocayayla'da iki gün kamp kurarak kış eğitimi gerçekleşti. Eğitim kapsamında çadır kurularak eğitim kampı hazırlandı. Daha sonra kazma ve krampon kullanımı, ip birliği ve rota işaretleme, çığ bilgisi, çığda arama kurtarma, emniyet çeşitleri ve istasyon kurma, sabit hat kurma, kar mağarası, iglo yapımı ve konaklamayla ilgili eğitimler gerçekleştirildi.

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