Akupunktur ile sigara bırakma anlatıldı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde Kent Konseyi tarafından 'Yeni yılda tazelenin ve yeni bir başlangıç yapın' adı altında yıl boyunca her ayın ilk cumartesi günü düzenlecek sağlık seminerlerinin ilki 'Akupunktur ile sigara bırakma ve bunu devam ettirme' oldu.

Alanında uzman doktorlar ile çeşitli sağlık konularında bilgilendirmede bulunacak olan seminerlerin ilki Kültür Merkezi Uğur Mumcu Salonu'nda gerçekleştirildi. Katılımcıların çoğunluğunu kadınlar ve sigarayı bırakmış kişiler oluşturduğu seminerde, Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Başkanı Doktor Gürsel Koç, slayt gösterimi ile akupunktur yöntemiyle sigarayı bırakma yöntemlerini anlattı. Marmaris Kent Konseyi Çevre Çalışma Başkanı Doktor Gürsel Koç, şöyle dedi:

"Sigara, çağımızın en büyük sağlık problemlerinden biri. Sigarayı bırakma ve bıraktıktan sonra devamını sağlamak çok önemli. İşte burada akupunktur ve tamamlayıcı tedaviler devreye girer. Alternatif tıp olarak kabul gören akupunktur da madde bağımlılığı incelenmekte. Alternatif tıplardan biri olan bu uygulamanın en etkili olan tedavilerin başında bağımlılık gelir. Sigara, ilaç, alkol ve çeşitli madde bağımlılığı akupunktur ile çözüme kavuştuğu bilimsel verilerle ispatlanmıştır. Bırakma sonrası baş etme programları çok önemli. En basit örneği ise temiz bir havaya sahip olan ilçemizde dışarı çıkıp yürüyerek havayı içimize çekmek bile tedaviye destektir. Sigara içinde 400 üzerinde madde var ve bunların en etkilisi ve bırakmamızda zorlayıcı olan nikotin maddesidir. Sigara içenlerin birçoğu hayatları boyunca defalarca sigaradan vedalaşarak yeniden barışmaktadır. Bu durumun en büyük sebebi bağımlılık yapıcı bir madde olan nikotindir. Bu tedavi yönteminde ilk üç gün çok önemlidir."

Sigara bağımlılığının en büyük nedenlerinden birinin de alışkanlık, el ve dudak tiryakiliği olduğunu vurgulayan Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Alışkanlık akupunktur yöntemiyle önlenilmeye çalışılır. Bu amaçla kulak ve vücutta bulunan bağımlılık ve alışkanlık noktaları iğnelenir. Sigaranın bırakılması ve devamını sürdürmek 3 ay sürebilir. Bu zararlı alışkanlığı atlatmak kişiden kişiye değişen uzun bir süreçtir. Akupunktur seansları ile sigarayı bırakma ve bunu devam ettirme aynı diğer alternatif terapi ve ilaç tedavilerinde olduğu gibi sadece yardımcıdır. Kişinin azmi ve iradesi sigarayı bırakma tedavisinde çok ama çok önemlidir. Bu irade olmaz ise yeniden başa dönülecektir."

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), ()

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