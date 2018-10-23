Akü hırsızlığı şüphelileri tutuklandı



Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),() - TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde kamyonların akülerini çaldıkları gerekçesiyle jandarmanın yakaladığı 2 şüpheli tutuklandı.

Ergene'nin Ulaş Mahallesi'nde park halindeki kamyondan akü çalındığı ihbarı alan İlçe Jandarma Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri. bölgeye gittiklerinde bir otomobilde kendilerini gören 2 kişi araçtan inip kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri kaçan şüphelileri kovalayarak yakaladı. Gözaltına alınan M.A. ve G.Y.'nin içinden kaçtıkları araçta yapılan aramada çalıntı çok sayıda akü bulundu. Soruşturmalarının ardından adliyeye sevk edilen M.A. ile G.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

