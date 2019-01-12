Akü hırsızları yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, () - ANTALYA'da bir işyerinden 8 adet otomobil aküsünü çalan İ.K., M.M. ve M.A. polis ekiplerince yakalandı.

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'ndeki bir işyerinde saat 21.00 sıralarında giren şüpheliler, 8 adet akü çaldı. Sabah durumu fark eden işyeri sahibi polise haber vererek şikayetçi oldu. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkların incelemede şüphelilerin İ.K. M.M. ve M.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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