Akü hırsızları yakalandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () – DÜZCE'de, 15 aracın akülerini çalan 4 kişi jandarmanın operasyonu ile yakalandı.
Düzce Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Düzce'de son 3 ay içerisinde 15 araçtan akü çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı. Jandarma kimliklerini belirlediği 5 kişiyi yakalarken, çalındığı belirlenen 4 aküyü ele geçirdi. Jandarmadaki işlemlerin ardından 5 kişi adliyeye sevk edildi. 1 kişi adli kontrolle serbest bırakılırken, B.İ., C.F., K.K. ve C.F. tutuklanarak cezaevine gönderildi.