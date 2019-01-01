Aktaş, yeni yılın ilk bebeğine altın taktı

Muammer İRTEM/BURSA,()-BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni yılı çalışarak karşılayan taksiciler, itfaiyeciler ve sağlık personeliyle bir araya geldi, acil servisteki hastalara şifalar diledi. 2018'in son bebeği ve 2019'un ilk bebeklerini de ziyaret eden Başkan Aktaş, ailelerin bebek sevincine ortak oldu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2018'in son saatlerini yine toplumun farklı kesimleriyle bir araya gelerek geçirdi. Başkan Aktaş'ın gece turundaki ilk ziyareti Gençosman Taksi Durağı'na oldu. Beraberindeki AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Ufuk Çömez ile birlikte taksici esnafı ile sohbet edip, onlara tatlı ikram eden Başkan Aktaş, yeni yılın taksiciler başta olmak üzere tüm esnaf için bereketli bir yıl olmasını diledi. Başkan Aktaş'ın ikinci durağı ise Gençosman İtfaiye Grubu oldu. Vatandaşların can ve mal güvenliği için yeni yılı hazır kıta olarak nöbette karşılayan itfaiye erleri ile sohbet eden Başkan Aktaş, itfaiyecilere seslenerek, "Sizin en ufak bir çabanız büyük felaketleri önlüyor. Yaptığınız görev çok önemli. İşinize ve mesleğinizi sahip çıkın çünkü Bursa'nın ve bu milletin size ihtiyacı var" dedi.

SAĞLIK PERSONELİ UNUTULMADI

Başkan Aktaş, yılbaşı gecesi görevde olan sağlık personeli de unutmadı. AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile birlikte Merinos'taki 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı'nı ziyaret eden Başkan Aktaş, İl Sağlık Müdürü Özcan Akan'dan acil sağlık hizmetlerinin çalışma sistemi hakkında bilgi aldı. Görev başındaki personele başarılar dileyen Başkan Aktaş ve beraberindekiler daha sonra Çekirge Devlet Hastanesi'ne geçti. Burada acil servisteki hastalara da geçmiş olsun dileğinde bulunan Başkan Aktaş, görev başında olan sağlık çalışanlarına da karanfil verdi.

2019'UN İLK BEBEĞİ

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2018 yılının son dakikalarını ise Zübeyde Hanım Doğumevi'nde karşıladı. Başkan Aktaş, ikinci çocukları 2018 yılının doğan son bebeği olarak kayıtlara geçen Aysel - Burhan Sürgen çiftini ziyaret etti. İkinci çocuklarına Mustafa adını veren Sürgen çiftine çiçek veren ve küçük Mustafa'ya küçük altın takan Başkan Aktaş, yeni yılın ilk bebeğini de hastanede karşıladı. Başkan Aktaş'ın ziyareti sırasında 2019'un ilk bebeği de dünyaya geldi. Halime - Ergin Sevinç çifti Sümeyye adını verdikleri ilk bebeklerinin sevincini Başkan Aktaş ile birlikte yaşadı. Başkan Aktaş, bebeğe küçük altın takarken, Sevinç çiftine de bebekleriyle birlikte sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl diledi.

2019 ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni yılın ilk dakikalarında yaptığı açıklamada 2019'un tüm insanlığa hayırlar getirmesini diledi. Sadece bir gün değil, 365 gün boyunca yaptıkları ziyaretleri bu gece de sürdürdüklerini kaydeden Başkan Aktaş, "Bu gecede taksici esnafımızla, itfaiyecilerimizle, sağlık çalışanlarımızla bir araya geldi. 2018'in son, yeni yılın ilk bebeğini hastanede karşıladık. Yeni doğan yavrularımıza hayırlı uzun ömürler diliyorum. Şunu söyleyebilirim hem yerelde hem genele 2019, 2018'den çok daha güzel olacak. Bunun için büyük bir gayret ve heyecan içinde olacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da yeni yılın herkese huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

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