Aktaş, Yeni dönem için doping etkisi yaptı

Tahsin AYDIN/BURSA,()-CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın mitingde müjdelediği, 28.8 kilometrelik yer altı metrosunun yanında Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak Kent Meydanı-Terminal, Emek-Şehir Hastanesi ve Üniversite – Görükle bağlantılarıyla 54 kilometre olan raylı sistem 114 kilometreye çıkacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği açıklamalarının yeni dönem için kendilerinde doping etkisi yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bursa mitingini değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, öncelikle soğuk havaya aldırmadan meydanı dolduran vatandaşlara teşekkür etti. Miting sonrası Belediye Hizmet binasında bir ayaya geldikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem bugüne kadar yaptıklarını çalışmaları, hem de yeni dönem için hazırladıkları projeleri sunan Başkan Aktaş, tüm projelerin Erdoğan tarafından beğenildiğini ve destek gördüğünü vurguladı.

DEVLETTEN RAYLI DESTEK

Bursa'da bugüne kadar tüm raylı sistem yatırımlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Ben Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmelerde de belirtmiştim. 'Bursa'da 54 kilometre metro çalışması var bu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Bakanlığın bu konuda destek vermesi noktasında büyük bir beklenti var. Biz sinyalizasyon optimizasyonu çalışmasını başlattık. 1,5 yıl sürecek 110 -120 milyon liralık bir çalışma. Bu çalışma ile 287 bin olan günlük yolcu sayımız 460 binlere çıkacak. Bu noktada sizin destek vermeniz Yıldırım-Osmangazi'nin yoğun bölgelerini kurtaracak ve tamamı yer altından 28.8 kilometrelik bir hatla Nilüfer Çalı'ya kadar uzanacak.' Bu söylemlerimizin karşılık bulması çok sevindirici. Biz projemizi Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne teslim etmiştik. Cumhurbaşkanımız, süreci yakından takip etmemi istedi. Bir an evvel ihalenin gerçekleşmesiyle ilgili de talimatları oldu" diye konuştu.

T2'YE 9 MİLYON DOLARLIK YATIRIM

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın inşaatı duran Kent Meydanı - Terminal hattı için de destek sözü verdiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Yeni kanunla hak tanındığı için müteahhit çekiliyor. İşin yüzde 80'lik kısmı bitti ama dolar kurundaki artışlardan dolayı fiyattaki anormal değişimde dolayı müteahhit devam etmek istemiyor. Yeni ek ikmal ihalesi yapıyoruz. Ayrıca burası nostaljik tren gibi yapılmış. Ana hatla bağlantısı yok. Mevcut sisteme bağlanması için 1200 metrelik bölümle ilgili 3 ayrı alternatif vardı. Yaklaşık 9 milyon dolara mal olacak bizim seçtiğimiz projeyle mevcut hatta entegre etmiş olacağız" dedi.

RAYLI SİSTEM 114 KİLOMETRE OLACAK

Başkan Aktaş, devlet tarafından yapılacak Yıldırım-Osmangazi-Nilüfer metrosu, T2 hattının sisteme dahil edilmesi, Üniversite hattının Görükle'ye ve Emek hattının da şehir hastanesine uzatılması projeleriyle 54 kilometre olan raylı sistem hattının 114 kilometreye çıkacağını, sinyalizasyon optimizasyonu çalışmaları da eklendiğinde günlük 287 bin olan taşımanın 1.1 milyona çıkacağını vurguladı.

FOTOĞRAFLI