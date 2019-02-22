Aktaş türkü söyledi: Telgrafın tellerine kuşlar mı konar

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa),()- BURSA Büyükşehir Belediyesi Orkestrası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çalgıcı Mektebi Roman Orkestrası eşliğinde Bursa’nın ardından ilçe turnelerine çıkan Bursa Muhtarlar Korosu, Gemlik ilçesinde müzikseverlerle buluştu. konser bitiminde sahneye çıkan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 'Telgrafın tellerine kuşlar mı konar' türküsünü seslendirdi.

Gemlik Belediyesi Ömer Meriç Salonu’nda yapılan ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği gecede Muhtarlar Korosu, şef Serkan Kiviz’in yönetiminde birbirinden güzel eserleri seslendirerek coşkulu görüntülere imza attı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da olduğu gibi Gemlik’te de sanatçı muhtarları yalnız bırakmadı. Muhtarlar Korosu’nun konserine Başkan Aktaş’ın yanı sıra Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, Gemlik Kaymakamı Kemal İnan ve AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman da katıldı. Konserin sonunda yoğun istek üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş ile Gemlik Belediye Başkanı Yılmaz da sahneye çıkıp, birer türkü söyledi. İlk olarak sahneye çıkan Refik Yılmaz, 'Urfa’nın etrafı' türküsünü seslendirdi. Daha sonra sahneye çıkan Başkan Aktaş da sesinin kısık olmasına rağmen, ısrar üzerine ‘Telgrafın tellerine kuşlar mı konar7 türküsünü söyledi. Sanatseverler tarafından alkış yağmuruna tutulan Başkan Aktaş, böylesi anlamlı bir çalışmaya imza atan muhtarları kutladı, salonu dolduran müzikseverlere de teşekkür etti.

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