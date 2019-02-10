Aktaş, mahalle yolunun açılışını yaptı

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kayapa bölgesinde tamamlanan mahalle yolunun açılışını yaptı.

Bursa’yı karış karış gezerek sorunlara yerinde çözüm üreten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki AK Parti Nilüfer İlçe Başkanı Ufuk Ay ve AK Parti Nilüfer Belediye Başkan Adayı Necati Şahin ile birlikte Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'ni gezdi. Sanayi bölgesi yolunun Büyükşehir Belediyesi ve Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nin ortak çalışmasıyla tamamlandığını belirten Başkan Aktaş, ıslah çalışmaları bittiğinde sanayi bölgesinin Bursa için değer üreten, istihdam sağlayan ve ihracat yapan sanayi bölgelerinden biri olmaya devam edeceğini söyledi.

Tamamlanan yol çalışması ile ilgili bilgi veren Başkan Aktaş “Bursa sanayi bölgeleriyle, sanayileri ve ihracatı ile güçlü bir şehir. Bunu daha verimli kılabilmek adına yapılmış güzel bir çalışmayı yerinde inceledik. Göreve geldiğimden kısa bir süre sonra Kayapa Sanayi Bölgesi’ndeki sanayicilerimizin bu yol ile alakalı talepleri oldu. Sanayici ve üreticinin istekleri değerli ve önemli. 26 metre genişliğinde 1200 metre uzunluğundaki bu yolu Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak asfaltlandık. Kayapa Sanayi Bölgesi yönetimi tarafından da alt yapı çalışmaları yapıldı. Nihayetinde 2 milyon TL civarında bir bedel tarafımızdan harcandı. Diğer müştemilatlar ve detaylar tamamlandığında pırıl pırıl bir yol ortaya çıkmış olacak. Şuan özellikle sanayi bölgesini kullanan ağır tonajlı araçların memnuniyetlerini sanayici arkadaşlarımız bize iletti. Sanayi bölgemize ve Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.

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