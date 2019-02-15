Aksoy'un 'Zaman Ayarlı'sı Galeri A'da

DOKUZ Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde tamamladığı lisans eğitiminin ardından aynı bölümde yüksek lisans eğitimine devam eden ressam Cenkhan Aksoy'un 'Zaman Ayarlı' ismini taşıyan, hayatının üç farklı evresinde gerçekleştirdiği resim çalışmalarından oluşan dördüncü kişisel sergisi Galeri A'da açıldı.

Aksoy'un çalışmalarının temelini oluşturan zaman kavramı, çeşitli düşünme pratikleriyle mekansallaştırılmış soyutlamaları, açılış kokteyline katılan çok sayıda sanatsever ve sanatçının beğenisini kazandı. Toplumsal ve bireysel olarak tecrübe edilen süreçlerin, dağılmış parçalar halinde hafızasının temsiliyetini sunduğunu söyleyen Cenkhan Aksoy, "Renklerin oluşturduğu çağrışımlar, belleğin tanık olduğu gerçeklik ve unutma arasındaki bağla zamanı sonsuzlaştırıyor. Goethe'nin, Renk Öğretisi kitabında bahsettiği zıtlık prensibini, ışık karşısında gölge ve karanlık karşısında aydınlık olarak ele aldığımızda, bu zıtlıkların hareketinden veya iç dinamiklerinden oluşan renklerin, hafızamda yer eden olaylarla bütünleştiği görülüyor. Kurguladığım renk dili, yeni görme biçimleri kazandırdığım formları ortaya çıkarıyor. Birbirine karışan renk ve formlarla belirsizliğe doğru ilerleyen müdahaleler, toplumsal süreçte zihnimi meşgul eden zaman aralıklarını yansıtıyor" dedi.

Küratörlüğünü Özgür Demirci'nin yaptığı, afiş tasarımı ise Emre Yıldız imzasını taşıyan 55 eserden oluşan sergi, 26 Şubat'a kadar gezilebilecek.

Mehmet KURT / İZMİR, ()

Fotoğraf Parametresi: CenkhanAksoy

01)Cenkhan Aksoy

02)Safiye Aksu

03) Hande Bozbıyık

04)Melahat Özübek, Zerrin Tuluğ

05)Dicle Çiftçi

06)Nursaç Sargon

07)Nurhan Aydemir

08)Melodi Su Omay, Dilek Özbek

09)Saime Çalışal, Gülderen Depas, Güzide Çalışal, Aygün Erkem

10)Gören Bulut, Sühendan Özay Demirkan

11)Arzu Özkural

12)Carmen Kaytan, Ceylan Eşit, Işın Kara

13) Ezgi Ceren Kayırıcı, Gökçe Dilek