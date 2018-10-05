Akşener’in evinin önünde yaşananlara kınama

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, ()-İYİ Parti Düzce İl Başkanı Yunus Özay Er, Genel Başkan Meral Akşener’in evinin önünde yaşanları kınadıklarını söyledi.

İYİ Parti İl Başkanı Yunus Özay Er, Genel Başkan Meral Akşener’in evinin önünde yapılan eylemi kınadıklarını ifade ederek, “Önce bir anne sonra da bir hanımefendi olması itibarı ile özgür ve demokratik bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir yurttaşı gibi can ve mal güvenliği büyük Türk Devletine emanet olan Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’e ve ailesinin değerli mensuplarına yönelik ikamet ettikleri evlerinin önünde yapılan menfur eylemi kınıyorum. Siyaset dilinin yegane çözüm olduğu demokratik rejimlerde bu tip hukuksuzlukların tekrarlanmamasını diliyorum” dedi.