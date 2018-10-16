Akşener seçim startını Anamur'dan verecek

Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), () - MERSİN'de Anamur Belediyesi'nin İYİ Partili Belediye Başkanı Mehmet Türe, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçim çalışmalarının startını Cumartesi günü Anamur'dan vereceğini söyledi.

Kısakahyaoğlu Konağı'nda basın mensupları ile bir araya gelen Türe, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın İYİ Parti'den aday olması konusunda Akşener'in, 'Kapımız her zaman açıktır' söylemini anımsatarak, "Burhanettin Kocamaz'ı İYİ Parti'den aday olmasını ben de canı gönülden, diliyor ve istiyorum. Kocamaz ilçeler bazında en çok hizmeti Anamur'a verdi. İster bizimle beraber olsun ister olmasın, her zaman kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

'REKOR HEDEFİ'

31 Mart 2019'daki seçimi Anamur'da rekor kırarak kazanacaklarına olan inancını dile getiren Türe, "Bu konuda hiç bir sıkıntımız yok. Anamur yerel seçim tarihinde en büyük oyu alarak belediyeyi tekrar kazanacağız" diye konuştu.

Cumartesi günü belediye tarafından yapılan 82 tesisin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından açılacağını kaydeden Türe, böylelikle seçim çalışmaları startının da verilmiş olacağını aktardı.



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