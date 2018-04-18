Akşener, Saatcı'ya rozet takacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, MHP'den 2014 yılında istifa eden ve partisine katılma kararı alan Muğla'nın Fethiye İlçe Belediye Başkanı Demokrat Parti'li (DP) Behçet Saatcı'ya, rozet takacak.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın (Perşembe) Muğla'da olacak. Akşener ilk olarak Fethiye Belediyesi Kültür Merkezi'nde saat 12.00'de düzenlenecek törende, partisine katılma konusunda ikna ettiği Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı'ya, rozet takacak. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, törenin ardından saat 15.30'da partisinin İl Başkanlığı binasının açılışı için Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'ye hareket edecek. 1999 yılında MHP'den Fethiye Belediye Başkanı seçilen Behçet Saatcı 2014 yılında MHP'den istifa etti. Saatcı, 2014 yılındaki yerel seçimlerde Demokrat Parti'den aday olmuş ve dördüncü kez başkan seçilmişti. Fethiye Belediyesi tarafından 9 Ekim 2013 tarihinde Kurban Bayramı dolayısıyla ilçedeki bilboardlarda Türkçe ve Kürtçe kelimeleri karıştırarak yayımlanan ilan ile Demokratikleşme Paketi'nde bazı harflerin kullanımının serbest bırakılması eleştirilmişti. Bunun üzerine MHP Genel Merkezi tarafından disiplin kuruluna sevk edilen Saatcı, karar açıklanmadan partisinden istifa etmişti.

Cavit AKGÜN / MUĞLA, ()

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