Akseki Öğretmenevi'nde tadilat

Adem ÇETİN/AKSEKİ, () - ANTALYA'nın Akseki ilçesi Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü binası tadilattan geçirildi.

Akseki Milli Eğitim Müdürü İmdat Mithat Bağcı, Öğretmenevi Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü binasının iç kısmının tamamen tadilattan geçirildiğini söyledi. Tadilat ve değişikliklerle binanın yeni bir görünüm kazandığını aktaran Bağcı, "Çok güzel bir hale geldi. Yapılan tadilat ve düzenlemeler sonrasında, sunduğu konforuyla 5 yıldızlı oteli aratmıyor" dedi.

Öğretmenevi Müdürü Serap Yörür de tamamen kurum bütçesiyle yapılan yeniliklerin öğretmenevine ilgiyi artırdığını vurguladı. Kurumlarının herkese açık olduğunu belirten Yörür, "Öğretmenevimizi Kaymakamımız Muhammed Emin Nasır ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz İmdat Mithat Bağcı'nın destekleriyle tamamen kendi bütçemizle yeniledik. Eksikleri tespit ederek daha kullanışlı ve ilgi çekici hale getirdik. Kurumumuzun iç boyasını, lavabo ve duş kabinlerini, mobilya ve baza takımlarını, perde, halı, yatakları değiştirdik ve televizyonları değiştirdik. Sınırsız internet taktırdık. Odaları ferah ve estetik hale getirdik" diye konuştu.

Serap Yörür, binanın 9 oda ve 17 yatak kapasitesi bulunduğunu da anlattı.

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