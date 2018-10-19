Akseki'de yol uygulaması

Adem ÇETİN/ANTALYA, () - AKSEKİ- Manavgat karayolunda yapılan yol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi.

Akseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Akseki- Manavgat karayolunda uygulama yaptı. Ekipler yol kontrolünde durdurdukları M.D.'nin kullandığı 01 EEU 80 plakalı otomobilde arama yaptı. Aramada, uyarıcı özellikli 128 adet hap ele geçirildi. Olayla ilgili araç sürücüsü M.D. ve araçtaki E.S. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.

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