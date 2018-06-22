Akseki'de üç mahallede asfalt çalışması

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Akseki'nin Süleymaniye-Susuzşahap ve Değirmenlik mahalleleri grup yolunda sıcak asfalt çalışması başlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Akseki'de asfalt çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, Süleymaniye-Susuzşahap ve Değirmenlik mahallelerinin 2.5 kilometrelik grup yolunu sıcak asfaltla kaplamak için hazırlıklara başladı. Daha önce sathi kaplama ile asfaltlanan ancak yıllar içinde deforme olan yol, sıcak asfaltla kaplanacak.

Yolun dar bölgelerinde genişletme çalışmalarını sürdüren ekipler, yağmur sularının yola taşmaması için şarampolleri temizleyerek belirlenen bölgelere büzler yerleştiriyor. Dolgu malzemesinin serilip, sıkıştırılmasının ardından grup yolu sıcak asfaltla kaplanacak. Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı İsa Akdemir, çalışmaları yerinde inceleyerek, bilgi aldı. Mahalle sakinleri, grup yollarının güvenli ve konforlu hale gelecek olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

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