Akseki'de koordinasyon kurulu toplantısı

Adem ÇETİN/AKSEKİ, () - AKSEKİ'de ilçe koordinasyon kurulu toplantısı yapıldı.

Marla Mutfağı'nda gerçekleştirilen toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımları ve sorunları ele alındı. Kaymakam Muhammed Emin Nasır başkanlığındaki toplantıya kurum müdürleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Nasır, kamu yatırımlarının gerçekleştirilmesi ve hizmetlerin yapılması esnasında, kamu kurum ve kuruluşları arasında koordinasyon, işbirliği ve yardımlaşmanın artırılmasında, kaynakların daha etkin, verimli, tasarruflu kullanılmasında azami derecede titiz davranılması gerektiğini söyledi. Kamu hizmetlerinin sunumunda da insanı merkeze alan bir anlayışla hareket etmek gerektiğini belirten Nasır, ilçedeki kurumların işbirliği içerisinde çalışmasının önemine işaret etti.

Kaymakam Nasır'ın konuşmasının ardından kurum müdürleri yaptıkları çalışmalar hakkında sunum yaptı.

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