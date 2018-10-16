Akseki'de kaza: 3 yaralı

Adem ÇETİN/AKSEKİ, () - ANTALYA'nın Akseki ilçesinde minibüsle kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Manavgat- Akseki yolunda meydana gelen kazada, Mustafa Sönmez'in kullandığı 07 ENF 50 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden Karayollarının yol bakım işlerini yürüten firmaya ait Lütfi Pişkin'in kullandığı 34 UF 5465 plakalı kamyonete arkadan çarptı.

Kamyonet yoldan çıktığı, minibüsün ise şarampole yan yattığı kazada, sürücüler Mustafa Sönmez ve Lütfi Pişkin ile kamyonette bulunan Hüseyin Songür yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Akseki Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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