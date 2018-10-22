Akseki'de doğa yürüyüşü

Adem ÇETİN/AKSEKİ, () - ANTALYA'nın Akseki ilçesinde Cevizli Dağ Yürüyüşü'nün 4'üncüsü yapıldı.

Cevizli Mahalle Muhtarlığı tarafından Cevizli (Kargai) Dağ Yürüyüşü'nün bu yıl 4'üncüsü düzenlendi. Akseki ile Konya'nın Seydişehir ilçesi sınırları ilçesinde bulunan Susuzşahap Mahallesi Yaylası Ağaç Tepesi'ne kadar otobüslerle giden doğaseverler, burada buluştuktan sonra yola koyuldu. Katılımcılar patika yollardan ilerleyerek 1950 rakımlı Akdağ eteklerine ulaştı. Burada bir süre mola veren yürüyüşçüler Akdağ'ın manzaralarında fotoğraf çektirdi. Akdağ Gediğinden, Öküz Yaylası'na inerek 8 saatte Cevizli Mahallesi'ne ulaşan katılımcılar yürüyüşü tamamladı.

Cevizli Mahalle Muhtarı Harun Çınar, 20 kilometrelik yürüyüşün 4 etapta düzenlendiğini belirterek, bu yürüyüşlerin moral ve motivasyon açısından önem taşıdığını kaydetti.

Alanya Trekking Grubu'ndan 6 ülke vatandaşıyla yürüyüşe katılan Halil Toggöz, ilk defa bu yürüyüşe katıldıklarını aktardı. Yağmurlu ve olumsuz havaya rağmen olağanüstü bir yürüyüş yapıldığını vurgulayan Toggöz, "Yürüyüş olağanüstüydü. Gidengelmez Dağları ve manzaralar harikaydı. Biz Alanya'dan Türk, Belçika, Hollanda, Rus, Alman, İsveç, Norveç gibi 6 milletten 30 kişiyle katıldık. Güzel bir rotaydı. Hava şartları uygun olmamasına rağmen çok güzeldi. Bir dahaki yıl yeniden geleceğiz" diye konuştu.

Manavgat'tan yürüyüşe katılan Hüseyin Köken, "Çok güzel bir yürüyüştü. Yağmurlu olmasına rağmen renkli bir yürüyüş oldu. İlerleyen yıllarda tekrar katılacağız" dedi.

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