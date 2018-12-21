Akşehir Tarihi kitabının 2'nci baskıyı yapıldı

AKŞEHİR Belediyesi tarafından araştırmacı yazar Dr. Muharrem Bayar tarafından yazılan 'Akşehir Tarihi' kitabının ikinci baskısı yayınlandı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Akşehir’in geçmişten günümüze köprü niteliği taşıyan güzellikleriyle tarihin içinde saklı kalmış bir hazine gibi olduğunu belirtti. Akkaya, şunları söyledi:

''Akşehir’imiz, tarihi yüzyıllara dayanan evleri, tarihi eserleri, anıtsal yapıları ve sokaklarıyla her karışı kıymetli, müstesna bir kenttir. Bu eşsiz tarihi kimliğin yanında Akşehir’imiz, ünlü gül-düşün ustası, filozof ve ilim adamı Nasreddin Hocamızı da yetiştirmiştir. Yine milli mücadele döneminde de kilit noktası olan şehrimiz, 9 ay 10 gün Batı Cephesi Karargâhı’na ev sahipliği yaparak, Büyük Taarruz’un stratejik planlarının yapıldığı yer olarak ülkemizin bağımsızlığımızın kazanılmasında önemli bir merkez olmuştur. Bu tarihi ve kültürel değerlerimiz gelecek nesillerimize ulaştırmamız gereken emanetlerdir. Bu emanetleri korumak ve geliştirmek bir zorunluluk; bunun gereği olan her türlü önlemi almak da bir toplumsal sorumluluktur. Geçmişten devraldığımız değerlerin bizden sonraki nesillere aktarılması gerekmektedir. Bu nedenle geçmişimizin gün yüzüne çıkması, çocuklarımızın gençlerimizin tarihini, kültürünü bilmesi; ecdadını tanıması için değerli Araştırmacı-Yazar Dr. Muharrem Bayar’ın hazırladığı “Akşehir Tarihi” kitabının 2. baskısını yaptırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz.''dedi.

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