Akşehir Gölü'nün sınırları belirlendi

AKŞEHİR Belediyesi, sit alanı olan Akşehir Gölü Doğal Sit Alanı sınırlarını belirlemek için çalışma başlattı.Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ''Şu anda Nasreddin Hocamızın yoğurt çaldığı gölümüzün Ulupınar Mahallemizin alt bölümündeki bir mevkisindeyiz. Akşehir Belediyesi ekiplerimiz sit sınırını işaretliyorlar. Geçtiğimiz günlerde bu sit sınırıyla ilgili sıkıntılar yaşamıştık. Sit sınırı belli olmadığından çiftçilerimiz kendi arazilerini sürerken sit sınırlarını aşanlar olmuş, ondan dolayı şikayetler üzerine onlar savcılığa sevk edildiler. Ecri misil ödediler, ceza aldılar. Böyle ciddi sıkıntılar yaşanmıştı, bunun üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan konuyu daha önceki dönemde önceki milletvekilimiz Mustafa Baloğlu beyle, daha sonraki aşamada bölgemizden şu andaki Konya Milletvekilimiz olan Orhan Erdem Bey ve İlçe Başkanımız Abdurrahman Çardakoğlu’yla beraber konuyu takip ederek yeni doğal sit sınırını çizdirdik.''dedi.Akkaya, ''Akşehir Belediyesinden teknik ekip arkadaşlarımız işaretliyorlar. Greyderimiz de çift taraflı bıçak vurarak araziye koordinatları işlemiş oluyor. Buradan şunu hatırlatmamız lazım tekrar yanlış anlaşılma olmaması için. Bu işaretlediğimiz sit sınırına kadar bütün çiftçilerimizin burayı işleme hakkı kesinlikle bulunmamaktadır.''dedi.