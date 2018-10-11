Akşehir Belediyesi’nden enflasyonla topyekun mücadele programına destek

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR,(Konya)() HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına bir destekte Akşehir Belediyesi’nden geldi.

Hükümetin Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programına destek olmak için Akşehir Belediyesi olarak üzerlerine ne düşüyorsa fazlasıyla yapacaklarının altını çizen Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya “Akşehir olarak, Nasreddin Hoca’nın torunları olarak bizlerde Hükümetimizin Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programına destek olmak için çalışmalarımızı başlattık. Belediyemiz Şirketi olan Şehri Beyza iç ve Dış Ticaret A.Ş.’nin işletmelerinin üçünde çeşitli oranlarda indirime gidiyoruz” dedi.

Türkiye’nin büyük ve güçlü bir ülke olduğunun altını çizen Başkan Akkaya “Ülkemizi Çanakkale’de, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yıkamayan mihraklar, çeşitli ekonomik oyunlarla ülkemiz üzerindeki oyunlarını sürdürüyorlar. Türkiye büyük ve güçlü bir ülke ve mutlaka bu sıkıntılı günleri de atlatacaktır. Bizler her zaman olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuz sürece hiçbir güç ülkemize diz çöktüremez. Akşehir olarak, Nasreddin Hoca’nın torunları olarak bizlerde Hükümetimizin Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programına destek olmak için üzerimize düşeni yapmalıyız. Tüm esnaflarımızı Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına destek olmaya davet ediyorum” diye konuştu.

Akşehir’de hizmet veren Özbudaklar Marketler Grubu yetkilileri Mehmet Budak ve Salim Budak’ta Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya’yı makamında ziyaret ederek market grubu olarak Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programına destek vermek istediklerini belirterek Başkan Akkaya ile istişarede bulundu.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’da yapılan bu ziyaretten ve bu duyarlı davranıştan ötürü firma sahiplerine teşekkür ederek “Akşehir’imizde bugün yerli bir marketler grubumuz Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programına destek vermek istediklerini belirterek bizleri ziyaret edip konu hakkında bizimle istişarede bulundular. Önümüzdeki günlerde Belediyemiz, Ticaret ve Sanayi Odamız ve diğer Sivil Toplum Kuruluşlarımız önderliğinde esnafımızla birlikte bu mücadeleye destek olmak için çalışmalarımızı başlatacağız” dedi.

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