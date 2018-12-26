Akşehir Belediyesinden kar mücadelesi

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR,(Konya)()-AKŞEHİR Belediyesi ekipleri yoğun kar yağışı sonucu, kentte yaşamın olumsuz etkilememesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar temizleme çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki cadde ve sokakları iş makineleri yardımıyla temizlerken, tuzlama ve kumlama çalışmaları da yapıyor. İlçe merkezinin dış mahallelerle olan bağlantı yollarının ulaşıma açık tutulması içinde seferber olan ekipler, bu yollarda da kar küreme çalışmaları yaparak, ihtiyaç duyulan yerlerde de tuzlama ve kumlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca belediye ekiplerince yayaların kullandığı kaldırımlarda da küreklerle temizlik çalışmaları yapılıyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ''Şehrimize uzun süredir beklediğimiz kar yağışı ve bereket geldi. Tüm ekiplerimizle 21 merkez mahallemiz ile Büyükşehir Yasasıyla mahallemiz haline halen 11 belde ve 23 köy olmak üzere toplam 55 mahallemizdeki sokak ve caddeler de; 24 saat boyunca kar temizliği çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

49 ekipman ve151 personelin görev aldığının altını çizen Başkan Akkaya ekiplerin Akşehir’deki kar yağışı ve buzlanmaya karşı tüm ekipmanlarıyla 24 saat görevinin başında olduğunu belirtti.