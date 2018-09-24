Akşehir Belediyesinden hat ve tezhip sergisi

AKŞEHİR Belediyesi ve Albaraka Türk Katılım Bankası’nın birlikte düzenlediği "Kalemin Bereketi" isimli hat ve tezhip sergisi açıldı.

akşehir Kültür Merkezi’nde açılan ve 44 eserin yer aldığı serginin açılışına Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, albaraka Türk Katılım Bankası Akşehir Şube Müdürü Adnan Konya, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ''Kültürel bir etkinliğe daha şahitlik ediyoruz. Albaraka Türk tarafından uluslararası boyutta yapılan yarışmalar sonucunda ortaya çıkan hat ve tezhip sanatıyla ilgili eserleri Dünyanın ortası Akşehir’imizde sergiliyoruz. Birçok ilimizde çeşitli ülkelerde bu eserlerimiz sergileniyor. Sağ olsun hemşerimiz Kütüphane Genel Müdürü Hamdi Turşucu beyin katkılarıyla ilçemizde de bu eserlerimiz sergileniyor. Buradan Hat ve tezhip sanatıyla iç içe olanları, gençlerimizi ve yetişkin bireylerimizi sergimize davet ediyor ve beğeneceklerini umuyorum” dedi.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×