Akşehir Belediyesinden, 'Enflasyonla Topyekun Mücadele' kampanyasına destek

AKŞEHİR Belediye Başkanı Salih Akkaya, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan 'Enflasyonla Topyekun Mücadele' kampanyasına belediye olarak destek verdiklerini açıkladı.

Belediye Başkanı Salih Akkaya, ''Geçtiğimiz günlerde Maliye ve Hazine Bakanımız Sayın Berat Albayrak Beyefendinin açıkladığı Enflasyonla Topyekün Mücadele Kampanyasına destek veriyoruz. Akşehir Belediyesi olarak bizlerde Hıdırlık Sofrasında, Takkasızlar Konağımızda ve Aqua Park işletmemizde bu kampanyaya katılarak yüzde 10 ile yüzde 58’e varan oranlarda indirim yaptık. Bu indirimlerimizin bu mücadele noktasında katkısı olur diye ümit ediyorum. Akşehirli esnaflarımızda bu kampanyaya katıldılar. Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Akşehir Belediyesi öncülüğünde bu kampanya yürütülmektedir. Ben bu kampanyaya katılan Akşehirli ve bölgemiz esnaflarına teşekkür ediyorum.''dedi.

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