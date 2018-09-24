Akşehir Belediyesinde sendika sevinci

AKŞEHİR Belediye Başkanı Salih Akkaya, belediyede taşeron işçi olarak çalışırken yapılan düzenlemeyle belediye şirketinde kadrolu olarak çalışmaya başlayan işçilerin sendikaya geçiş haklarını, onlara bunu düzenlediği bir toplantıyla duyurdu.

Akşehir Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıya Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, Hak-iş Konya İl Başkanı Vacit Sır, Belediye başkan Yardımcısı Yahya Yıldız, Belediye İnsan Kaynakları Müdürü Macit Kaya, Hak-İş Akşehir İlçe Temsilcisi Özkan Dayıoğlu ile Akşehir Belediyesi’nde şirket elemanı olarak çalışan işçiler katıldı. Toplantıda açılış konuşmasını yapan Hak-iş Konya İl Başkanı Vacit Sır “Çok sevinçliyim, huzurluyum böyle bir toplantıyla birlikte yeni sendikalı arkadaşlarımızla buluşmuş olduk. Bu günden itibaren sendika hakkınıza kavuşmuş olacaksınız. Bu sendika size neler getirecek ne gibi faydalar sağlayacak öncelikle onlardan bahsetmek istiyorum. Yakacak yardımı, yemek yardımı, direksiyon primi, hastalık yardımları, ölüm yardımları, öğretim yardımları gibi onlarca sosyal hakkınız var. Sizlerin statüsü daha önceki yıllarda taşeron diye geçiyordu. Toplu sözleşme yoktu, sendika hakkı yoktu ve şimdi ise sendikalaşmanın temelini atmış olduk.''dedi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya’da yaptığı konuşmada belediyede çalışan işçilerin eşit şartlarda ücret alması için bu tür çalışmaları başlattıklarına değinerek “Sendikaya üyelik işlemiyle ilgili konuyu olumlu mütalaa ettiğimizi, çalıştığımızı, değerlendirdiğimizi ve araştırdığımızı söylemiştik. Bu araştırmamız tamamlandı inşallah buradan sizlere bu müjdeyi vermiş olduk. Peygamber Efendimiz çalışanın hakkını alnın teri kurumadan verilmesini bize tavsiye ediyor. Hakikaten bizim geleneğimizce ve örfümüze de bu yerleşmiş, buradan hareketle hükümetimiz aynı işi yapan vatandaşlarımızın aynı güvence altına alma noktasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çalışma başlatmıştır. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun.''diye konuştu.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×