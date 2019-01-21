Akşehir Belediyesi sıra yarenleri sezonu açtı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR,(Konya)() - MİLLİ Kültürün zengin örneklerinden biri olan ve hala yaşamaya devam eden sıra yarenliği geleneğinin başarılı temsilcileri Akşehir Belediyesi Sıra Yarenleri, Akşehir Kültür Merkezi'nde sezon açılışı münasebetiyle bir gösteri sergiledi.

Sıra Yarenlerinin programına; Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, AK Parti İlçe Başkanı Abdurrahman Çardakoğlu, Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel ile çok sayıda davetli katıldı. Programda Sıra Yarenleri ve misafirler çalan oyun havaları eşliğinde oyun oynadılar. Yaren geleneği oyunları, orta oyunu gösterileri ile izleyenlere keyifli bir gece yaşatan yarenler, çekilişle de izleyenlere çeşitli hediyeler dağıttılar.

FOTOĞRAFLI