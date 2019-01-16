Akşehir Belediyesi. protokolü yemekte buluşturdu

AKŞEHİR Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçe protokolü arasındaki birlik ve beraberliği artırmak, daha verimli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla protokol üyelerine ve basın mensuplarına geleneksel 'herse' yemeğini ikram etti.

Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrasında düzenlenen etkinliğe Kaymakam Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Belediye Başkanı Salih Akkaya'nın yanı sıra, ilçe protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum müdürleri ile basın mensupları katıldı.

Yöresel 'Herse' yemeği ikramı etkinliğinde bir konuşma yapan Başkan Akkaya, bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekerek, ilçe protokolü arasındaki birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla geleneksel olarak bu tür etkinlikleri devam ettirdiklerine değindi.

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