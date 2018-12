Akşehir Belediyesi, hayvanların aç kalmaması için yem bıraktı

KONYA,()-AKŞEHİR Belediyesi yoğun kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan kuşlar ile sokaklardaki kedi ve köpekler için uygun yerlere, beslenme odaklarına yem ve mama bıraktı.

Akşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince, yoğun kar yağışının ardından yem bulmakta zorlanan doğal hayattaki kuşlar ile sokaklardaki sahipsiz kedi ve köpeklerin beslenmesi için beslenme odaklarına ve uygun yerlere yem, mama, ekmek ve et bırakıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, ''Akşehir Belediyesi olarak her sene olduğu gibi yine hayvanlarımızın beslenmesi için yem ve mama bırakıyoruz. Kuşlarımız için yem türlerimizi serptik. Köpek ve kedilerimiz içinde mama, ekmek ve et bıraktık. Allah’a hamdolsun ki, kurtlar içinde bir vakıf kurmuş, onları düşünen bir ecdadın torunlarıyız. Bu mevsim şartlarında bu hayvanlarımız aç kalmaktadır ve onların açlığını gidermek için gerekli tedbirlerimizi almak durumundayız. Akşehir Belediyesi olarak Akşehir’imizin 16 noktasında, girişlerde hayvan beslenme odaklarımız var. Bu noktalara sadece kar yağışında değil her zaman yiyecek malzemeleri bırakılıyor. Kış döneminde ise özellikle her zaman takip edilip buralara daha fazla yiyecek bırakılıyor” dedi.