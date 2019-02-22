Akşehir Belediye Başkanı, ziyaretlerini sürdürüyor

AKŞEHİR Belediye Başkanı Salih Akkaya, ilçedeki çeşitli kuruluşları ziyaret edip, sorularını dinledi.Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, beraberindeki heyetle birlikte ilk olarak, Akşehir Emniyet Müdürlüğü’ne giderek Akşehir Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir ile görüşüp çalışma arkadaşlarına da işlerinde kolaylıklar diledi. Emniyet Müdürlüğü’ ziyaretinin ardından sırasıyla Şehit Osman Aydoğan Halk Eğitim Merkezi, Ziraat Odası Başkanlığı, Akşehir-Ilgın Pancar Ekicileri Kooperatifi, Akşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Akşehir Polis Merkezi Karakol Amirliği, Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksek Okulu, Selçuk Üniversitesi Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine ziyaretlerde bulunarak 31 Mart Yerel Seçimleri için desteklerini istedi.Akşamları da ziyaretlerini sürdüren Başkan Akkaya ve beraberindeki heyet, bu ziyaretler kapsamında Çimendere Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Akkaya” Belediye meclis adaylarımızın ülkemize ve Akşehir’imize hizmet etme yolunda en güzel hizmetleri sunacağına tüm kalbimle inandığımı buradan söylemek istiyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Güçlü ve güzel bir ekip anlayışıyla en güzel şekilde hizmetlerimize durmadan yorulmadan devam edeceğiz. Cumhur ittifakıyla halkımıza daha çok temsil eden bir oluşum oldu inşallah. Bundan sonra çalışmalarımızı birlikte sürdürmeye devam edeceğiz. Cumhur ittifakının gerektirdiği şekilde her iki liderimizin gösterdiği hassasiyetle, burada kenetlenerek inşallah yurt içindeki ve yurt dışında Türkiye’nin önüne set kurmaya çalışan eski Türkiye dönemlerine sürüklemeye çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Onlara adeta Osmanlı şamarını 31 Mart seçim günü vuracağız” dedi.