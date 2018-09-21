Akşehir Belediye Başkanı, şehit ve gazileri ziyaret etti

AKŞEHİR Belediye Başkanı Salih Akkaya, '19 Eylül Gaziler Günü' nedeniyle Akşehir Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti

Gaziler Günü’nü tekrar kutlayan Belediye Başkanı Salih Akkaya, ''Gazilerimizin hayatta olanlarına sağlık ve afiyetler diliyor, rahmetli olanlara da yüce mevlamızdan rahmetler diliyoruz. Bu vesileyle şehitlerimize de rahmet diliyoruz. Allah hepimizi onların şefaatine nail etsin inşallah. Aziz Türk milletimizin birer ferdi olarak bu kutsal vatan için hepimizin canının feda olacağının altının çizilmesi lazım. Allah devletimizi ve milletimizi kıyamete kadar inşallah payidar kılsın. Bütün Türk İslam coğrafyasına, gönül coğrafyamıza umut olmaya devam ettirsin.” diye konuştu.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×