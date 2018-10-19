Akşehir Belediye Başkanı, muhtarlarla buluştu

AKŞEHİR Belediye Başkanı Salih Akkaya, '19 Ekim Muhtarlar Günü' nedeniyle muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlar Günü nedeniyle düzenlenen tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya tarafından ilçedeki tüm muhtarlara Akşehir Belediyesi Hıdırlık Sofrası’nda bir yemek verildi. Yemeğe İlçe Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Mevlüt Yiğit, belediye birim müdürleri ile mahalle muhtarları katıldı.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, “Muhtarlarımız yerel idarelerde bizlerin uç beyleridir. Mahallelerdeki ihtiyaçları tespit etmede, öncelikleri belirlemede ve bizim projelerimizin maksadına hasıl olmasında muhtarlarımızın büyük katkıları var. Sizler yerel yönetim noktasında bizlerin gözü ve kulağısınız. Bu nedenle sizlerin kanaatleri, bizlere ilettikleri çok önemli” dedi.

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