AKSARA'da yağan karın ardından Aksaray Üniversitesi kampüsü beyaza büründü.

Ders programı ve sınav hazırlıkları nedeniyle yoğun günler geçiren öğrenciler için kar yağışı, farklı bir eğlenceye kapı araladı. Beyaza bürünen kampüste öğrenci grupları kartopu oynadı, yürüyüş yaptı ve kısa süreliğine de olsa, ders yoğunluğu arasında stres atma imkânına sahip oldu. Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Şahin de öğrencilerin eğlencesine eşlik etti. Kampüs içi bir toplantıya geçerken öğrencilerin arasına karışan Şahin, şehirde uzun süredir etkili bir kar yağışının olmadığını ve kar manzarasının özlendiğini belirterek, bir yanıyla eğlenceye vesile olan yağışın, diğer yanıyla da bereket anlamına geldiğini vurguladı. Öğrenciler gün boyunca çeşitli oyunlarla kar yağışının keyfini çıkardı.

YORUM EKLE Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi Adınız Soyadınız Yorum Gönder Yanıt : @name ×