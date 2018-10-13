Aksaray'ın 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak proje de sona gelindi

AKSARAY,() - AKSARAY’ın 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak olan içme suyu projesinin isale hattında çalışmalar hızla devam ediyor. Aksaray’da uzun yıllardır çözüm bekleyen içme suyu sorununu göreve geldiği zaman ele alan Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, proje çalışmalarını yakından takip ediyor.



Başkan Yazgı, ekibi ile birlikte şehrin dört bir yanında yapılan çalışmaları denetlerken, Kurtuluş Caddesi üzerinde yapılan isale hattı çalışmalarını da bizzat yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.Yetkililer, İçme suyu depolarını besleyecek olan ve Kurtuluş Mahallesi Kurtuluş caddesi üzerinde yapımı devam eden 9 bin 800 metre içme suyu isale hat çalışmasının 8 bin 500 metresi yüzde 87'lik kısmı tamamlandığını ve çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü kaydettiler.

Aksaray’da içme suyu temini noktasında her alanda çalışmaların yapıldığını ve sona gelindiğini vurgulayan Haluk Şahin Yazgı, “Yılsonu itibari ile arıtma tesisindeki tüm işler bitirilecek ve tesis tam anlamıyla hazır hale gelecek. Kalite standartları çok yüksek olan tesisten çıkan kaliteli suyu Aksaray halkımız evindeki musluktan rahatça içebilecek.” dedi.

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