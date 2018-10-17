Aksaray'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

AKSARAY'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen Şahin A. (27), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Aksaray Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Büyük Bölcek Mahallesinde sokaklarda uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şüphelinin Şahin A. olduğunu belirleyip dün operasyon düzenledi. Operasyonda satışa hazır paketler halinde 258 gram esrar, 3.15 gram eroin ile uyuşturucu ticaretinden elde ettiği üzerinde durulan 865 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan Şahin A., bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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