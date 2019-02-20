Aksaray'da Otogar yoluna, Aşık Molla ismi verildi

AKSARAY'da Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bulunan otogar yoluna Aşık Molla Caddesi ismi verildi.1923 yılında Aksaray’ın Yeşiltepe (Kırgıl) Kasabasında doğan ve Halk ozanlığı ile birçok insanın gönlüne dokunan Aşık Molla’nın ismi, Aksaray Belediye meclisinin aldığı kararla otogar yoluna verildi.AŞIK MOLLA KİMDİR?Aşık Molla mahlası ile bilinen Mehmet Akça 1923 yılında Aksaray’da doğdu. Mehmet Akça dört evlilik yapmıştır. İlk üç evliliğinden çocuğu olmamış, dördüncü evliliğinden Nazmiye, Hatice ve Zahide isimlerinde üç kızı dünyaya gelmiştir. Mehmet Akça İlkokulu doğduğu köyde bitirdikten sonra çeşitli işlerde çalışır. 1946 yılında Ankara’ya giderek Muzaffer Sarısözen’le tanışır. Ona yazdığı birçok şiirini verir. Sarısözen, aşığın ‘’Osman Abim Evde mi?’’, ‘’ Kapıları Kaptıran’’, ‘’Gelin Olan Uzun Olur’’ gibi türkülerini notaya alır. TRT repertuarlarına kazandırır.1947 yılında Ankara’da ‘’Yurttan Sesler’’ korosuna katılır.Bu koroda bir yıl çalıştıktan sonra Aksaray’a döner Ankara’ya her gidişinde misafir sanatçı olarak radyo programlarına çıkar yörenin Türkülerini okur. 1970’li yıllarda Aksaray’da Azmi Milli Un Fabrikasına girer oradan malulen emekli olur. Mehmet Akça’nın bine yakın şiiri vardır. Bu şiirlerinin bir Kısımı ‘’Yarenlik’’ ve ‘’Bu Vatan Bizimdir’’ adlı şiir kitaplarında toplanmıştır.