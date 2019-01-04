Aksaray'da kaza: 3 yaralı

AKSARAY'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Aksaray- Adana karayolunun 10'uncu kilometresinde kavşakta meydana geldi. Yasin Çalışkan (24) yönetimindeki 68 HH 099 plakalı otomobil, Demet K. idaresindeki 27 AAR 810 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Yasin Çalışkan ile yanında bulunan Süleyman Çalışkan (1) ve Şeyma Kezban Saraç (22) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Soruşturma sürüyor.

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